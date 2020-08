LIVORNO – Tanta paura a Livorno in zona Corea per un incendio che si è propagato Ghiomelli Piante in Via Firenze.

Ed è andata bene perché vicino c’è un distributore di GPL. Ad un certo punto si è temuto il peggio, visto il forte libeccio e la vicinanza del vivaio ad un distributore di GPL.

I Vigili del Fuoco hanno unito le forze e sono arrivati da Pisa, Lucca e Cascina per spegnere l’incendio

“In 35 anni di VVF ho visto anche di peggio, comunque se le fiamme fossero arrivate al distributore era un bel casino – lo afferma Marco Vigile del Fuoco di Cecina – per fortuna i miei colleghi e amici sono stati grandi. È bene precisare che ancora non si sa se è doloso, tante cause possono scatenare un incendio“.