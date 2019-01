Incendio in casa, si getta dalla finestra

PISA – All’interno di una abitazione è scoppiato un principio di incendio nella cucina, uno degli occupanti è rimasto intossicato, mentre l’altro in preda al panico si è buttato dalla finestra.

Fortunatamente una tettoia in plexiglas ha attutito la caduta. È accaduto intorno alle ore 10 di questa mattina in via Sesia a Pisa, a poca distanza da Piazza dei Miracoli. L’incendio si è sviluppato nella cucina di un appartamento posto al secondo piano: per cause in corso di accertamento la cappa di aspirazione è incendiata sviluppando notevole fumo all’interno dell’appartamento.

I due occupanti, stranieri, sono stati entrambi trasportati all’ospedale. Sul posto presente personale della polizia di Stato e del 118.

La cucina è stata resa momentaneamente non utilizzabile fino a risanamento delle condizioni igienico sanitarie e dell’impianto elettrico.