PISA – Alle ore 23 circa personale dei Vvf alla sede centrale di Pisa è intervenuta in via Santa Maria per un principio di incendio di cavi elettrici sulla linea Enel.

Il principio di incendio stato prontamente spento dalla squadre dei vigili del fuoco che con molta probabilità è stato causato da un cortocircuito.

Sul posto è stata richiesta l’intervento di una squadra dell’Enel in quanto tre condomini sono rimasti senza alimentazione elettrica.