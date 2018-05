Incendio di ciclomotori in via Padule

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto con due automezzi e otto unità alle ore due della scorsa notte per un incendio di ciclomotori in via di Padule a Pisa.



L’incendio si è sviluppato sotto un porticato e ha coinvolto anche i contatori del gas metano che alimentano gli appartamenti al piano superiore.

Il denso fumo che si è sviluppato nell’incendio ha invaso il vano scala del condominio costituito da cinque piani fuori terra e la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto provvedere alla temporanea evacuazione dell’immobile.

Il forte calore che si è sviluppato nell’incendio ha interessato il solaio dell’appartamento sovrastante, il porticato rendendolo inagibile e gli occupanti, mamma e due figli, sono stati sistemati in un alloggio individuato dal Comune presente sul posto con la Protezione civile.

Il sopralluogo effettuato dal personale di Toscana Energia per verificare i danni causati ai contatori del gas metano hanno reso necessario il blocco complessivo di 41 utenze.

Sul posto anche personale dell’Enel per ripristinare la linea elettrica danneggiato dall’incendio.

Non ci sono stati danni a persone.

Tra le cause dell’incendio non si esclude l’origine dolosa. Sul posto personale del 118 Carabinieri e Polizia di Stato.