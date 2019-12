Incendio in un appartamento a Calcinaia

CASCINA – Squadra dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuta alle 15,30 nel comune di Calcinaia in via Vittorio Emanuele per un intervento inerente ad incendio ad un abitazione, il focolaio aveva interessato una terrazza e ha coinvolto alcuni elettrodomestici senza interessare l’interno dell’appartamento.



Cause dunque di natura elettrica. Non ci sono fortunatamente danni a persone e strutture.

Madre e figlia presenti al momento dell’incendio sono state trasportate all’ospedale dal 118 per controlli.

Sul posto la Polizia Municipale.