PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa con quattro automezzi sta intervenendo a Pisa via Sesia per un incendio in un appartamento al terzo piano di una palazzina.

Per le informazioni fino ad ora acquisite non ci sono persone coinvolte.

L’accesso all’appartamento è reso difficoltoso dal fumo prodotto dall’incendio ed inoltre l’edificio è difficilmente raggiungibile con i mezzi di soccorso.

News in aggiornamento.