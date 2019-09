Incendio di rifiuti alla Ecovip

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco e della sede centrale di Pisa con il supporto di personale e mezzi del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 23.45 di martedì 10 settembre nel comune di Santa Maria Monte in via nuova Francesca per l’incendio di rifiuti presso la ditta Ecovip.

I rifiuti di varia natura erano stoccati sotto una tettoia. Non ci sono persone coinvolte.

Sul posto anche nucleo regionale NBCR per il monitoraggio dell’aria. L’intervento si è concluso alle ore 7.30 di mercoledì 11 settembre con il rientro del personale presso le proprie sedi.

Sul posto i Carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento, ma non è da escludere l’azione dolosa.