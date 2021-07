SAN GIULIANO TERME – In corso le operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi in via Di Valle ad Asciano nel comune di San Giuliano Terme .

Sul posto oltre alla Polizia Municipale ed i Carabinieri Forestali sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, la SAVA, GVA Calci, GVA Vicopisano.

La Racchetta Cascina ed Operai Forestali Calci. Impiegato anche elicottero Elipisa in servizio per conto dell’Antincendio Boschivo della Regione Toscana.