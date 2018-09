Incendio sul Monte Serra. Oltre 100 gli evacuati. Le fiamme si spingono nella zona della Verruca. Il fuoco a Zambra ha superato l’argine. Le foto

CALCI – Personale dei Vvf del comando di Pisa è intervenuto sul Monte Serra intorno alle ore 9.30 di lunedì 24 settembre, sopra Calci per un grosso incendio di bosco.

L’incendio visto dalle case a Zambra

Ore 21.45. Sul posto hanno operato inizialmente cinque squadre e l’incendio è alimentato dal forte vento le fiamme sono ancora alte. Alcune case sono state evacuate in un primo momento ma intorno alle ore 00.45 alcune famiglie hanno fatto rientro nelle proprie case. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione l’incendio sembra sia di natura dolosa.

Ore 22.30. Le zone interessate sono quelle di San Bernardo, Tre Colli e Montemagno. Sul posto sono arrivate intorno alla mezzanotte, squadre dai comando di Livorno, Pistoia, Lucca, Massa, Firenze Grosseto e Arezzo in supporto alle squadre che stanno operando in zona insieme ai volontari.

Ore 5. La zona più interessata è Montemagno che è stata evacuata. Il vento continua ad essere molto forte.

Ore 6: I Vvf fanno sapere che se permangono queste condizioni climatiche con forte vento nè elicotteri e Canadair possono operare nella zona interessata all’incendio.

Ore 7.20. L’incendio sta camminando ancora grazie al forte vento che cambia continuamente direzione rende quasi impossibile operazioni di spegnimento le squadre di vigili del fuoco e dei volontari si schierano principalmente a presidio delle zone abitative e produttive. Attualmente l’incendio si trova sopra l’isolato di Caprona e si sta spingendo verso la zona della verruca. Stanno giungendo anche squadre dei vigili del fuoco ed altre regioni e è previsto l’arrivo dei CANADAIR. Da stanotte sono circa 80 i vigili del fuoco impegnati con 30 auto mezzi che stanno operando in zona.

Ore 8. Primo Canada è arrivato sul Monte Serra.

Ore 8.15. Chiuse per sicurezza le scuole a Zambra visto il protrarsi delle fiamme nel. Cascinese

Ore 9. Il presidente Enrico Rossi ha raggiunto Calci, sul cui territorio dalle dieci di ieri sera, 24 settembre, sta divampando un vasto incendio boschivo, alimentato da forti venti di tramontana, che sta interessando la zona dei monti Pisani alle porte di Pisa.Sul posto anche gli assessori regionali Federica Fratoni e Marco Remaschi. La Protezione civile regionale, assieme al Comune di Calci, ha provveduto all’evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme. Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana per un totale di 70 famglie cioè 500 sfollati. Da questa notte, inviate dalla Protezione civile regionale, stanno operando 180 squadre antincendio, 50 uomini del volontariato e operai forestali, coordinate dal Comune di Vicopisano. Presenti sul posto anche numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Sono stati attivati tre punti di accoglienza alla palestra della parrocchia di Calci, al circolo ricreativo di Campo e alla palestra di Vicopisano. Il vento soffia fortissimo, in media a circa 30 chilometri orari, con raffiche che superano i 40 all’ora. Due Canadair sono già operativi, mentre 4 elicotteri antincendio della Regione non possono decollare al momento a causa del troppo vento. Inoltre dall’aeroporto di Napoli Capodichino è in partenza un elicottero S64 in dotazione alla Forestale, si tratta del mezzo aereo con la massima capienza d’acqua.

Ore 9.50 il fuoco a Zambra ha superato l’Arno ed è lungo l’argine

HANNO DETTO

“Stiamo seguendo l’evolversi dell’incendio – dice il VicePrefetto Valerio Romeo – la prima cosa è mettere in sicurezza le persone”.

Il Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti afferma: “La raccomandazione è quella di lasciare libere le strade e di abbandonare le case se il fuoco si avvicinasse alle abitazioni. Abbiamo aperto il Comune e la palestra della Vbc Calci accanto alla Chiesa, per far trascorrere ai cittadini di Calci la notte in sicurezza. Inviteremo i cittadini che sono circa un centinaio, a lasciare le abitazioni se in situazioni di pericolo”.

Il Comandante dei Vvf Ugo D’Anna afferma: “Abbiamo già allertato i Canadier che si alzeranno per le operazioni di spegnimento alle prime luci dell’alba. Siamo di fronte ad un incendio di grosse dimensioni. Sembra che si tratta di un incendio di origine dolosa? Forse. Vediamo”.

Foto di Luca Labonia