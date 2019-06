PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 11.45 in via San Paolo per l’incendio di un elettrodomestico.

Il calore ha coinvolto gli arredi posti nelle vicinanze.

All’interno dell’appartamento una persona disabile è stata messa in una stanza al sicuro e protetta dal fumo dalla squadra dei vigili del fuoco.

Non si sono registrati danni a persone.