Incendio in Via di Gagno: coinvolti quattro veicoli

PISA – Alle 4 della notte scorsa personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta in via Di Gagno a Pisa nel quartiere di Porta a Lucca all’altezza delle scuole per un incendio che ha visto coinvolte quattro autovetture.

Le vetture coinvolte sono una Fiat Punto una mini Country, una Panda alimentata a metano mentre una VW Polo è stata parzialmente interessata dall’incendio.

Sul posto personale della Polizia di Stato.

Sono in corso accertamenti e indagini per determinare la causa dell’episodio.