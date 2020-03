MADONNA DELL’ACQUA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 21.10 circa per incidente stradale fra Migliarino e Madonna dell’Acqua nel comune di San Giuliano Terme.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate ed una è finita in un fossato.

Due le persone estratte dai VVF e consegnate al 118.