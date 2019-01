PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto alle ore 12.30 in via 2 giugno a Castelfranco per un incidente stradale che ha visto coinvolti due autovetture di cui una ribaltata in mezzo alla sede stradale.

I conducenti delle vetture, di cui uno estratto dai Vvf, sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza le vetture con perdita di benzina.