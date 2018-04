PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 11.40 circa di mercoledì 25 Aprile in prossimità dello svincolo di San Piero con la superstrada Firenze Pisa Livorno per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture una Citroen C3 e una Range Rover si sono scontrate e gli occupanti sono stati trasportati all’ospedale da personale del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture.

Sul posto la Polizia Stradale.