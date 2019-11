Incidente in superstrada causa code e forti rallentamenti

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina sta intervenendo sulla SGC in prossimità dell’uscita di Navacchio direzione sud, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due furgoni si sono scontrati. Il conducente di un mezzo è stato soccorso ed estratto dal personale del 118.

L’intervento dei vvf è stato richiesto per un principi di incendio che si stava sviluppando sul mezzo incidentato che è stato prontamente spento.

L’incidente ha creato i soliti disagi alla viabilità con il traffico molto rallentato regolato da VVF e Polizia stradale su un unica corsia.