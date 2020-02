PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa sta intervenendo in superstrada direzione Pisa, prima dell’uscita per Navacchio, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Due i feriti di cui uno estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Traffico rallentato per circa un’ora.