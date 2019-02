Incidente a Migliarino: sette persone in ospedale

PISA – Alle ore 0:30 circa personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto in via Aurelia loc. La Costanza a Migliarino per incidente stradale.

Una Mercedes con a bordo quattro persone di origine albanese si è scontrata con una Opel con a bordo tre ragazze.

Nell’urto entrambe le macchine sono finite fuori strada. Gli occupanti della Opel sono stati estratti dei vigili del fuoco e consegnati al personale del 118 che ha trasportato tutti e sette gli occupanti le vetture all’ospedale per gli accertamenti del caso.