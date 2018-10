Incidente a Pontedera, coinvolte 4 vetture

PONTEDERA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina sta intervenendo sulla Via Tosco Romagnola Ovest poco prima del ponte sul fiume Era a Pontedera per un incidente stradale. Sul posto in supporto anche l’autogrù della sede centrale.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 4 vetture e 5 persone due delle quali sono state estratte dai vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza la vettura rimasta in bilico lungo un canale adiacente alla sede stradale.

Le persone sono state condotte all’ospedale dal personale del 118 presente con numerose ambulanze.

Sul posto vigili urbani di Calcinaia e Pontedera che hanno provveduto a deviare il traffico veicolare sulle strade secondarie.