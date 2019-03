PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto intorno alle 16.40 di lunedì 11 marzo per un incidente stradale a Santa Croce all’incrocio tra via Sant’Andrea e via Cimabue.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale due autovetture sono scontrate.

Il conducente e la passeggera della Lancia Y sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati all’ospedale dal personale del 118.