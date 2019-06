Incidente sul lavoro a Forcoli

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera e Cascina sono intervenuti alle ore 16 di sabato 22 giugno nel Comune di Palaia in località Forcoli, in via Volta per un incidente sul lavoro.

Per cause in corso di accertamento una persona è caduta all’interno di un capannone industriale da circa 8 m di altezza a causa della rottura di una lastra di copertura del capannone stesso.

La persona è stata trasportata all’ospedale Careggi con Eliambulanza Pegaso. Sul posto personale della stazione dei Carabinieri di Palaia e personale della medicina del lavoro dell’Asl..