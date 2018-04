Incidente sul ponte per Calcinaia tra due vetture

PISA – La squadra dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuta alle ore 4.45 in Via Sarzanese Valdera sul ponte che porta a Calcinaia in prossimità della rotatoria di Via della Botte comune di Vicopisano per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un’Audi A4 con tre persone a bordo e un’Alfa Romeo 146 con il solo conducente si sono violentemente scontrate.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco le quattro persone erano già fuori dai veicoli venivano prese in cura dal personale del 118 e venivano trasportati all’ospedale di Pontedera Pisa.

I vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza delle autovetture.

Sul posto i carabinieri di Pontedera.