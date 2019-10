Incidente sul Ponte delle Bocchette

PISA – La squadra dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 12.15 nel raccordo per l’ingresso in superstrada all’altezza del Ponte delle Bocchette per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture ed un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un incidente.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco i feriti erano già stati presi in consegna personale del 118.

La squadra ha messo in sicurezza le autovetture. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche la Polizia di Stato.