PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta nella notte verso le 23 45 per un incidente stradale in Pisa sulla via Bigattiera.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una VW Tiguan ha perso il controllo dell’auto con a bordo altre quattro persone andando a urtare contro un albero.

Sul posto il personale del 118 che ha condotto tre persone all’ospedale per gli accertamenti del caso.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura.