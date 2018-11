Incidente sulla Via Aurelia a Migliarino , scontro fra tre autovetture

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa con il supporto di una squadra SAF e l’autogrù è intervenuta sulla via Aurelia in località Migliarino al km 345 oltre l’ingresso del casello autostradale direzione Viareggio per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento tre autovetture si sono scontrate e una di queste è finita fuori strada. I conducenti di due autovetture sono stati estratti dei vigili del fuoco e consegnati al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto una pattuglia della polizia di Stato.

Il transito è stato interrotto per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione degli automezzi.