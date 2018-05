Incidente in via Francesca Sud: tre in ospedale

PISA – Alle ore 12.30 circa di martedì 22 maggio personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuto in via Francesca Sud nel comune di Calcinaia per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’autovettura Opel corsa ed un furgone Daily.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente e gli occupanti, complessivamente tre persone, sono state trasportate all’ospedale dal personale del 118.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 e ha messo in sicurezza i veicoli in particolare l’autovettura che era alimentata a gpl.

Per permettere l’operazione di soccorso e ripristino della sede stradale il transito è stato interrotto. Sul posto i vigili urbani del comune di Calcinaia e Santa Maria Monte.