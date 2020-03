PISA – È stato sospeso per motivi di sicurezza l’attraversamento del Canale Incile. La decisione è stata presa dall’amministratore unico della Navicelli di Pisa srl, Salvatore Pisano. La presenza di materiali galleggianti sull’Arno, infatti, non consentono la navigazione in sicurezza.

Seguirà comunicazione di riattivazione dell’attraversamento quando saranno terminate le condizioni di potenziale pericolosità.