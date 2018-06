Incontro su Renato Fucini alla Stazione Leopolda

PISA – Sabato 16 giugno dalle ore 9 alle ore 13, presso la sala conferenze della Stazione Leopolda a Pisa, in P.za Guerrazzi, ad ingresso libero, si terrà l’incontro di studio “RENATO FUCINI: LA PERSONALITA’ ATTRAVERSO LA SCRITTURA“.

Verranno approfonditi gli aspetti della vita e del carattere del primo cantore del nostro vernacolo attraverso un commento grafologico di suoi scritti da parte della esperta grafologa D.ssa Valeria Gadducci, che ha organizzato l’evento tramite la associazione IMERA. Parteciperà uno dei massimi studiosi dell’opera fuciniana, il prof. Davide Puccini. Gli attori del Crocchio Goliardi Spensierati interpreteranno sonetti in vernacolo e prose del Fucini. Verrà presentata in apertura all’incontro, “in prima mondiale”, una esecuzione a più voci della esilarante “Sonettona” (“Un bastrè in casa di Neri”) in una inedita versione concertata che affida la parte musicale – dal Fucini inserita puntualmente nel testo – alla fisarmonica di Franco Bonsignori.Molto si è detto e scritto su Renato Fucini, caposcuola della nostra letteratura vernacola, ma mai si è affrontato il tema dell’analisi grafologica dei suoi numerosi manoscritti; senza dubbio questo opportuno approfondimento consentirà di aprire nuovi scenari nello studio di un Autore che a quasi cento anni dalla scomparsa continua a riempire di emozioni il cuore di ogni toscano “vero”.