Incontro sull’abitato di San Cipriano. Riparazione del quartiere in programma

Volterra – Incontro tra amministrazione comunale e cittadini a San Cipriano, l’abitato, che è stato frazione di Volterra fino al 1961. All’incontro ha partecipato il parroco di San Giusto don Fabio Villani, che ha messo a disposizione la canonica per l’occasione, e il sindaco.

«E’ stato un incontro davvero costruttivo – spiega il primo cittadino Marco Buselli -. La partecipazione sul territorio sta funzionando. Ripareremo a breve la strada di accesso alla chiesa, che è in condizioni disastrate per circa trecento metri, ma ho preso anche appunti su altre criticità da risolvere o proposte che son venute fuori nel dibattito. Il parroco di San Giusto e della comunità di San Cipriano, cui va la mia piena solidarietà per l’episodio di bullismo dei giorni scorsi si è impegnato a concedere ai residenti della zona, ogni qualvolta sia necessario, l’uso dei locali della canonica a piano terra, per permettere alla comunità di trovarsi e fare aggregazione. Questo è molto importante. Senza luoghi di aggregazione non c’è comunità».