Incontro per trovare soluzione sulla chiusura del punto Sanità.

Volterra – Il sindaco di Volterra Marco Buselli e l’assessore alle politiche sociali Francesca Tanzini scrivono una lettera indirizzata al coordinatore Medici di famiglia, dott. Fidanzi.

«Essendo andato deserto un primo incontro tra Comune e Medici di famiglia a fronte dell’avvenuta chiusura del servizio al Punto Sanità di Via Roma – si legge nella lettera- , io e l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Tanzini siamo ad invitarVi ad un incontro pubblico, richiestoci soprattutto dalla popolazione, per trovare soluzioni condivise. Stiamo esaminando la bozza di contratto per verificare cosa possiamo fare riguardo alle Vostre ulteriori richieste. All’incontro, che si svolgerà in sala del Maggior Consiglio, inviterò ufficialmente anche l’Asl Toscana Nord – Ovest. Stante la difficoltà di concordare una data fra tutti i soggetti nel breve periodo, sono a chiedervi se ci sono delle date, la sera alle 21.15, in cui assolutamente non potrete esserci».