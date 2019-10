Indice di criminalità sul Sole 24 Ore. Pisa guadagna una posizione. Conti: “Siamo sulla strada giusta”

PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti commenta la classifica del Sole 24 Ore che fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio della Provincia di Pisa nell’anno 2018.

“I numeri sull’indice di criminalità che fornisce stamani il Sole 24 Ore confermano due dati importanti per il nostro territorio provinciale. Il primo è che abbiamo ereditato una situazione pesante: Pisa è ancora in alto in classifica (13°) anche se guadagna una posizione rispetto all’anno precedente (12° nel 2017), piazzandosi comunque davanti a città ben più grandi come Venezia (14°), Napoli (17°) o Palermo (33°) anche se, com’è noto, la nostra città presenta delle dinamiche complesse avendo una forte vocazione turistica e caratteristiche di città metropolitana per la concentrazione dei servizi che offre. Il secondo è che c’è un netto calo di denunce (-9,8%) nel confronto con l’anno precedente e quindi, si presume, di reati commessi, segno evidente che il lavoro che abbiamo impostato, con la collaborazione e il confronto costante con Prefettura e Questura e le nostre politiche sulla sicurezza in città stanno dando i primi risultati positivi. C’è anche un inversione di tendenza: la classifica del 2107 vedeva Pisa al 12° posto con un +1,0% di denunce effettuate rispetto all’anno precedente; nella classifica relativa al 2018 oltre a guadagnare una posizione si passa al segno meno, con un -9,8%.

Certo non ci dobbiamo accontentare dei primi dati positivi, nella consapevolezza che solo con il lavoro e l’attenzione costante renderemo più sicura la città e, di conseguenza, contribuiremo in maniera significativa a migliorare il dato provinciale facendo scendere Pisa di molte posizioni in questa classifica. Al di là dei numeri il nostro obiettivo è quello di rendere migliore la qualità della vita dei cittadini pisani e di tutte le persone che ogni giorno frequentano la città per motivi di studio o di lavoro arrivando da tutta la provincia e da altre città della Regione; su questo assunto abbiamo potenziato gli strumenti a disposizione della città per garantire la sicurezza di tutti: ricordo il potenziamento del corpo della Polizia Municipale con l’assunzione di 33 nuovi agenti, l’istituzione del turno di notte (dalle 00.00 alle ore 06.00) per contrastare i fenomeni legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, la recente introduzione dell’Unità Cinofila, il protocollo sullo Sguardo di Vicinato per un coinvolgimento diretto dei cittadini, i presidi fissi/dinamici nelle piazze del centro, l’aumento dei controlli in borghese che sta portando l’aumento degli arresti per furti ai danni di turisti, la collaborazione continua e costante con Prefettura e Questura attraverso linee di indirizzo concordate all’interno dei Comitati di Ordine e Sicurezza che si svolgono con frequenza assidua. Insomma siamo sulla strada giusta e su questa abbiamo intenzione di proseguire con determinazione per rendere sempre più sicura la città”.