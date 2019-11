Informarsi su allerte meteo e criticità: le raccomandazioni di Comune di Pisa e Prefettura

PISA – A causa del diffondersi nella serata di ieri sul web e in particolare sui social network della falsa notizia di un’imminente piena del fiume Arno, la Prefettura di Pisa e il Comune di Pisa raccomandano alla cittadinanza di verificare sempre le informazioni prima di diffonderle, onde evitare inutili allarmismi e la condivisione di notizie che riguardano eventi passati.

La Protezione Civile del Comune di Pisa svolge quotidianamente l’importante compito della prevenzione dei pericoli informando attraverso vari canali, il principale dei quali è Alert Pisa (sistema di allerta tramite sms, chiamate, email, app per sapere cosa fare in caso di emergenza) a cui è necessario iscriversi per essere sempre aggiornati e informati attraverso il link https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/15934/AlertPisa.html.

L’Arno nella mattinata di giovedi si presenta non in piena come descritto da alcuni siti web

Il sito web del Comune di Pisa viene inoltre quotidianamente aggiornato pubblicando in evidenza sulla homepage le allerte meteo della Protezione civile e tutte le informazioni utili ai cittadini.