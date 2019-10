PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco sta intervenendo nel comune di San Miniato in via erti per un infortunio sul lavoro dove ha perso la vita un uomo di 57 anni.

L’incidente si è verificato durante le operazioni di “tritatura del legno” con un particolare macchinario.

Per cause in corso di accertamento l’uomo è rimasto parzialmente incastrato nel meccanismo e l’intervento è ancora in corso.