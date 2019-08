PISA – Ingressi agevolati per gli studenti universitari a quattro eventi del Festival Metarock Pisa 2019 che si svolgeranno al Giardino di Palazzo Mastiani e al Parco della Cittadella ad inizio settembre.

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario mette a disposizione venticinque biglietti a costo ridotto per ogni evento a partire dall’incontro intervista con Arturo Brachetti, previsto per il 1 settembre e altrettanti accessi riguarderanno il concerto di Rkomi del 12 settembre, il concerto dei TARM del 13 settembre, il concerto di Rancore – Massimo Pericolo del 14 settembre.

La prenotazione va effettuata sul cartellone on line presente sul sito del DSU Toscana www.dsu.toscana.it entro il 28 agosto per l’incontro con Arturo Brachetti ed il 5 settembre per gli altri eventi.

I biglietti degli eventi prenotati dovranno essere ritirati presso la sede dell’ Associazione Metarock in Via Mazzini, 46 consegnando la stampa della mail di conferma prenotazione nei giorni ed orari in essa riportati.