Inizia la primavera sul lungomare passeggiate e mercatini. Domenica pomeriggio e festivi, lungomare di Marina chiuso al traffico e aperto ai pedoni

PISA – Con la primavera e l’arrivo della bella stagione aumenta l’afflusso sul litorale. Per consentire a pisani e turisti di godere appieno delle passeggiate sul lungomare e anche per la richiesta degli operatori commerciali.

Da domenica 25 marzo per tutte le domeniche e i giorni festivi fino a settembre compreso, il lungomare di Marina di Pisa sarà chiuso al traffico dalle 14 alle 20. Quando poi arriverà l’estate, tra giugno e settembre, la chiusura al traffico del lungomare sarà anche di sera

In particolare divieto di transito e di sosta dalle 14 alle 20 in via della Repubblica Pisana, compresa Piazza Gorgona lato mare, in via Padre Agostino da Montefeltro compresa piazza Sardegna lato mare, in via Tullio Crosio compresa piazza delle Baleari lato mare.

Consentito ai residenti possessori di autorimesse nella zona il transito a passo d’uomo. Senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari. I suddetti divieti non si intendono validi ai veicoli d’emergenza