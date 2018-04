È iniziata la Festa dei Camminanti a Vicopisano

PISA – E’ iniziata venerdì 13 Aprile la Festa Dèi Camminanti e proseguirà fino a Domenica 15 aprile.

Un fine settimana dedicato alla bellezza del camminare e dello stare insieme all’aria aperta, nel territorio del Comune di Vicopisano e nei dintorni, sul Monte Pisano. Oltre 80 eventi per una Festa giunta ormai alla settima edizione, con la partecipazione crescente di migliaia di persone da tutta Italia, ben organizzata dall’Associazione Dèi Camminanti con il patrocinio e il sostegno del Comune di Vicopisano e della Regione Toscana.

Le iniziatiive, davvero numerose, sono dedicate ad adulti e a bambini, e come sempre sono declinate per tutti i gusti: camminate, visite storiche e culturali, teatro, spettacoli, iniziative per bambini, danza, momenti conviviali, buon cibo, escursioni anche con Joelette, la carrozzella da fuori strada che consente anche a chi ha difficoltà di deambulazione di immergersi nella natura viaggi a piedi, ospiti eccellenti come il regista Roan Johnson che presenterà il suo ultimo libro e molti altri, come Anna Rastello e Daniel Del Ministro. Il programma è vasto e ricco e scoprirlo sul sito www.camminanti.it è molto piacevole.

Ci sono eventi che hanno chiuso le prenotazioni da giorni, altri che offrono ancora qualche posto, altri aperti e senza necessità di prenotazione, molti spettacoli e momenti conviviali, c’è la possibilità di scoprire alcuni cammini e passeggiatein autonomia. C’è non solo il borgo di Vicopisano che si schiude, per accogliere visitatori e turisti, con il Mercatino di Primavera in Piazza Cavalca a cura di VIVicopisano, con arte varia, prodotti tipici, degustazioni e street food, molte iniziative e con le visite guidate al Complesso della Rocca del Brunelleschi.

Soprattutto c’è un territorio pronto ad accogliere i camminanti e c’è la tradizionale merenda al Frantoio di Vicopisano, dalle 17.00 del sabato, ma si può andare anche un po’ prima, con la possibilità di incontrarsi, mangiare cose buone, assaggiare lo squisito olio della Strada dell’Olio dei Monti Pisani, riposarsi e rallentare. Oltre al sito, per prenotare e avere dettagli, è attiva fino a sabato mattina alle 13.00 la segreteria, nella Biblioteca Comunale di Vicopisano, in via Lante 50: si può scrivere a info@camminanti.it e telefonare al numero 050/796581. Durante la Festa è possibile avere informazioni al gazebo dell’Associazione Dèi Camminanti, in Piazza Cavalca, nel centro del borgo di Vicopisano e telefonando al numero 338/6980216 (solo telefonate e sms).

La festa è gratuita, realizzata con l’impegno volontario e creativo di molte persone. La Festa è, inoltre, ecologica perché se a piedi la terra è divina” come amano dire i Camminanti e le guide, il paesaggio è un bene di tutti. Anche quest’anno l’Associazione, insieme all’Amministrazione, promuove pratiche di rispetto per l’ambiente chiedendo ai partecipanti una riduzione di rifiuti, di portare quindi bicchieri, posate, piatti se possibile, di non abbandonarli, di smaltirli correttamente, di usare una borraccia, di ridurre, riciclare e di utilizzare di nuovo le proprie stoviglie. L’obiettivo è arrivare a una Festa con rifiuti zero! Un ringraziamento speciale, da parte dell’Associazione Dèi Camminanti e dell’Amministrazione Comunale viene ribadito per tutte le associazioni che collaborano alla Festa, in particolare ai volontari ambientali di VicoVerde, presieduta da Guglielmo Grasso, che curano la pulizia dei sentieri e alla Croce Rossa e alla Misericordia che vigilano sulla sicurezza di tutti.