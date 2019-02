E’ iniziata la settimana che porta alla sfida con la capolista Pro Vercelli

PISA – Il Pisa Sc ha ripreso la preparazione dopo il successo sul Gozzano, attesa domenica prossima (ore 14.30) dalla trasferta in casa della Pro Vercelli dopo due impegni consecutivi all’Arena Garibaldi.

Capitan Moscardelli e compagni lavoreranno per tutta la settimana al Centro Sportivo di San Piero a Grado con la sola eccezione della seduta mattutina del mercoledì (giornata di ‘doppio’) programmata all’Arena Garibaldi per una sessione di lavoro atletico e aerobico in palestra. Giovedì e venerdì la squadra si allenerà al pomeriggio concentandosi ovviamente in maniera più dettagliata sugli aspetti tecnico-tattici della prossima sfida.

Sabato mattina allenamento di rifinitura all’Arena: al termine la lista dei convocati e la partenza per il Piemonte.