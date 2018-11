Iniziata la vaccinazione. A disposizione oltre 57.000 dosi

PISA – E’ iniziata lunedì 12 novembre negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018-2019, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Per l’ambito territoriale di Pisa (Zone Pisana, Valdera e Alta Val di Cecina) sono a disposizione in totale 57.165 dosi di vaccino.

La vaccinazione è il mezzo disponibile più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e per ridurre le complicanze, temibili soprattutto per le persone anziane o con patologie croniche. La protezione si sviluppa due settimane dopo la somministrazione del vaccino, con un’efficacia di alcuni mesi. L’obiettivo della vaccinazione è quello di prevenire le complicanze e ridurre del 70-80 per cento la mortalità legata all’influenza. Il vaccino protegge l’organismo dall’influenza vera e propria che, nel caso di pregressa o contestuale infezione da virus parainfluenzale, potrebbe essere più aggressiva. E’ bene infatti ricordare che durante l’inverno circolano molti tipi di virus responsabili sia di forme respiratorie che gastro-intestinali (le cosiddette forme parainfluenzali), meno pericolose per la salute rispetto all’influenza e che comunque non devono essere considerate come un segno di mancata efficacia del vaccino antinfluenzale.

Quando e come vaccinarsi. Il periodo ideale per vaccinarsi è quello dei mesi di novembre e dicembre: il vaccino, come già detto, diventa efficace dopo circa due settimane dal momento della somministrazione ed i picchi epidemici si verificano di solito tra la fine di dicembre e i primi di febbraio.

Vaccinazione: per chi è gratuita. Ad anziani sopra i 65 anni e cittadini appartenenti alle categorie a rischio la vaccinazione viene offerta gratuitamente, tramite i medici di famiglia, i pediatri e gli ambulatori Asl. Nelle categorie a rischio rientrano bambini (di età superiore a 6 mesi) e adulti affetti da particolari patologie croniche (malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, circolatorio, renale, malattie degli organi emopoietici, diabete e altre malattie dismetaboliche, sindromi da malassorbimento intestinale, fibrosi cistica, altre malattie congenite o acquisite che comportino carente o alterata produzione di anticorpi, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici), bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, bambini pre-termine e di basso peso alla nascita.

La vaccinazione è gratuita anche per le donne che sono nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica, per gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, per il personale di assistenza o i familiari di soggetti ad alto rischio. Stesso discorso, infine, per le persone che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

La vaccinazione antipneumococcica. Oltre che per i soggetti a rischio, per i sessantacinquenni (nel 2018 i nati nell’anno 1953) è garantita gratuitamente anche vaccinazione contro lo pneumococco, infezione batterica principale responsabile delle polmoniti che colpiscono prevalentemente gli adulti ed in particolare quelli affetti da specifiche patologie. Una singola dose assicura la protezione anche per gli anni successivi. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta quindi una buona occasione, poiché nella stessa seduta è possibile somministrare alle persone a rischio ed ai sessantacinquenni entrambi i vaccini.