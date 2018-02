Iniziative antifasciste. Al circolo a Badia si difende la democrazia

Pontedera – Il fascismo è soprattutto il sintomo di politiche economiche ben precise: politiche deflazioniste e di gestione della crisi che impongono ai debitori pubblici e privati svendite di capitale, compressioni dei diritti sociali e del lavoro, precarietà, abbattimenti delle spese e gare al ribasso sui salari e sui prezzi. La domanda di merci langue, gli sbocchi di mercato si restringono e la competizione si fa più feroce. Ed eccola, dunque, l’attualità del fascismo. Ed eccola, dunque, l’attualità dell’antifascismo.

Negli ultimi anni vari, colpevoli, sdoganamenti a destra e sinistra non hanno fatto altro che alimentare e resuscitare quella che nel nostro paese è sempre stata una misera minoranza arroccata e revanscista. Tutto questo però ha cause precise: non solo una campagna elettorale, l’ennesima, giocata tutta sulla paura del diverso, soffiato sugli animi inferociti di una piccola borghesia colpita dalla crisi; non l’alimentare le paure di una categoria, quella dei commercianti, ai quali le televisioni regalano nei temi del degrado e del decoro ogni giorno una facile giustificazione per quel potere d’acquisto che invece hanno perso a causa di liberalizzazioni selvagge, abolizione dei piani del commercio e apertura indiscriminata dei centri commerciali.

Per ristabilire priorità ed urgenza di una risposta davvero democratica alla crisi attraverso l’attuazione, vera, dei principi della Costituzione nata dalla Resistenza, è quanto mai necessario ribadire i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo, a cominciare da quello che nella provincia è indubbiamente un luogo-simbolo. E’ il momento di rovesciare i simboli! E’ il momento di farci sentire e dichiarare a tutte e tutti che anche a Cascina intolleranza, fascismo e razzismo non hanno alcuno spazio.

– ore 11.00 – PRESIDIO ANTIFASCISTA sul Corso Matteotti a Cascina (PI) con interventi e i candidati di Potere al Popolo!

– ore 15.00 – FESTA ANTIFASCISTA E ANTIRAZZISTA al vicino CIRCOLO ARCI DI BADIA (Cascina) e sulla piazza esterna (via Tosco Romagnola, 2563) con musica dal vivo, interventi, performance artistiche, merenda!

La iniziative si svolgeranno anche in caso di pioggia, portici e ombrelli al mattino, piazzale davanti o sala grande interna il pomeriggio al circolo a Badia.