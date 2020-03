Iniziative di solidarietà a favore dell’Aoup che apre un fondo aziendale

PISA – Si stanno moltiplicando in queste ore le iniziative di solidarietà con proposte di donazione diretta o raccolte di fondi online da parte di cittadini, associazioni, aziende, a favore dell’Aoup per lo sforzo che sta mettendo in campo nel fronteggiare questa difficilissima emergenza rappresentata dalla pandemia del Covid-19.



A tutti questi soggetti la Direzione aziendale, a nome di tutta l’Aoup, intende dire grazie perché si tratta di una grande prova di solidarietà e umanità.

Al contempo annuncia che è istituito un fondo aziendale, sulla cui gestione assicura la totale trasparenza sia sulle somme ricevute sia sul loro impiego, motivandone l’utilizzo in base alle necessità che via via si presenteranno e che saranno considerate prioritarie. In questo senso si può già dire che rientrano in questa categoria materiale consumabile, sanitario e non, e attrezzature.

Allo stesso tempo, vista la particolare organizzazione dei percorsi di approvvigionamento delle aziende sanitarie regionali, si ritengono più facilmente gestibili contributi in denaro. Ciò detto, l’Aoup sarà comunque lieta di verificare la fattibilità anche di altre forme di contributo.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Unità operativa Marketing, progetti speciali e convenzioni attive attraverso l’indirizzo email: f.botrini@ao-pisa.toscana.it.

E comunque, a conclusione di tutta questa premessa, si può solamente ribadire grazie e ancora grazie