“Interrail” in scena il 13 Gennaio al Teatro delle sfide di Bientina

Bientina – Raccontare e descrivere l’Europa è in programma sabato 13 gennaio 2018 alle 21,30 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX settembre, 30, dove Frequenza Alfa Teatro mette in scena “Interrail”. Scritto e diretto da Stefano Filippi. Con sei giovani attrici cantanti: Alice Casarosa, Greta Cassanelli, Carolina Cavallo, Valentina Grigò, Ilaria Orselli, Irene Rametta. Vincitore di molti premi tra cui il bando Cantiere Futuro 2015.

All’interno della quarta stagione (edizione 2017/2018) del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Sarà uno spettacolo teatrale ma anche un concerto, dove i ruoli di attore e cantante si fondono uno nell’altro a servizio di un racconto per immagini e suoni che, come i paesaggi dal finestrino di un treno, scorrono senza soluzione di continuità davanti allo sguardo. In scena sei attrici-cantanti mosse da un tourbillon di cambi costume che scandiscono viaggio e frontiere, storia e memoria, personaggi ed eventi. Un viaggio attraverso il vecchio continente, come si usava con l’ormai mitico biglietto Interrail, che racconta con leggerezza il valore della diversità e la ricchezza delle culture regionali, senza perdere di vista le contraddizioni e le criticità di un continente in continua trasformazione e ricerca di identità. Uno spettacolo dove tutto o quasi è a vista, dove lo spazio scenico è riempito dalle voci, dai corpi e dai costumi delle attrici in caleidoscopico trasmutarsi, un lavoro dove più che raccontare si prova ad evocare, più che dire si accenna, più che affermare si rammenta, usando spesso l’ironia e il paradosso.

«Con questo e tanti altri spettacoli in calendario, entrate con noi nel 12° anno di sfide – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle – 12 anni di spettacoli da tutto il mondo. Fatevi una scorpacciata di grandi spettacoli portati in scena da artisti che hanno fatto e stanno facendo la storia del teatro di Italia. Il Teatro Delle sfide di Bientina è dalla sua nascita uno spazio confortevole ed accogliente, un luogo ottimo per crescere sogni, seminare pensieri belli e raccogliere enormi dosi di allegria. Anche questa edizione è il risultato di un miracolo fatto di complicità e scommesse portato alla luce da molti moschettieri: le compagnie e gli artisti che continuano a pensare Bientina come una teatro importante, la famiglia Guascone che pedala in salita e ridacchia delle difficoltà e come sempre l’amministrazione comunale che investendo in cultura tenta di migliorare il futuro di tutti».

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 10 euro intero – 8 euro ridotto.