Interrogazione del M5S su impianti sportivi, discarica abusiva e torre dell’acquedotto di Putignano

PISA – Tris d’interrogazione dei due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini.

“Questa mattina – ha così commentato il Consigliere Alessandro Tolaini, –abbiamo presentato queste prime tre interrogazioni su argomenti diversi ma che sono tutti ugualmente importanti per i cittadini pisani. La prima – ha poi aggiunto il consigliere grillino Tolaini – è sugli impianti sportivi comunali. Vogliamo sapere, in particolare, la loro agibilità, e su quali basi, le tante società sportive pisane possono usufruire di questi impianti sportivi e, quali sono i progetti futuri del Sindaco Conti che è anche assessore allo sport. La seconda e la terza interrogazione sono invece entrambe sul quartiere di Putignano. Chiediamo di rimuovere immediatamente la discarica abusiva che si trova a ridosso dell’isola ecologia di ponte delle Bocchette. Una situazione indecente, sia per il decoro degli abitanti che per la loro salute. Il Sindaco Conti cosa intende fare perché situazioni di questo genere non accadano più? La terza, ed ultima, infine, è sulla torre piezometrica, cioè la torre utilizzata come cisterna dell’acquedotto (vedi foto allegate) che si trova su via Putignano angolo di via delle Bocchette. Questa struttura è stata tempo fa oggetto di messa in sicurezza per evitare problemi di incolumità pubblica in quanto dalla torre si erano verificati dei distacchi di materiale.

Gli abitati del quartiere, soprattutto negli ultimi due mesi, hanno chiamato più volte i Vigili del Fuoco. Chiediamo – conclude Tolaini – allora al Sindaco Michele Conti di chi è la proprietà di questa torre e cosa intende fare per mettere in sicurezza, una volta per tutte, questa struttura”.