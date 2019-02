Interruzione idrica a Buti: possibili cali di pressione e mancanza d’acqua

PISA – A causa di un guasto imprevisto avvenuto sabato 23 febbraio, a Buti è in corso una interruzione idrica, in località La Croce, località La Badia e Via vecchia delle vigne.

Acque Spa comunica inoltre che a causa di un ulteriore guasto nella rete di distribuzione, verificatosi sabato 23 febbraio, nello stesso Comune di Buti potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione, con possibili e temporanee mancanze d’acqua a Buti capoluogo.

I nostri tecnici hanno individuato le cause dei guasti e stanno procedendo agli interventi di riparazione. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo. Seguiranno aggiornamenti in caso di prolungamento dei lavori.

Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389