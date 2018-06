Interruzione idrica per Cascina prevista per il 19 Giugno

Cascina – Interruzione elettrica domani, martedì 19 giugno, dalle ore 13:30 alle ore 19 a Cascina, in vari tratti di via Arnaccio, via Fossi Doppi, via Macerata, via Santa Maria, via Sant’Angela Merici, via Olmo, via Aulese, via San Lorenzo.Lo fa sapere E-Distribuzione, l’azienda che gestisce la rete elettrica. L’interruzione è necessaria per effettuare interventi urgenti sugli impianti.

Nel suo avviso, E-Distribuzione ricorda che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invitano pertanto i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni si può consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un sms al numero 320 2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto rivolgersi al numero verde 803.500