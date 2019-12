Interruzione idrica nel Comune di Vicopisano CS149

VICOPISANO – Acque SpA comunica che, per un intervento di manutenzione sulla rete idrica a Lugnano nel comune di Vicopisano, giovedì 2 gennaio, dalle ore 8.30 alle 15, verrà interrotta l’erogazione idrica nelle vie Atria, Battisti, Borsellino, Dalla Chiesa, delle Sasse, di Piaggia, di Villa, della Fontina, Falcone, Grassi, Nenni, Sauro, Toscanini, Vecchia Provinciale, Provinciale per Lorenzana (nel tratto compreso tra via Nenni e il ponte sull’Arno), in località Foce Maschio e in piazza Vittorio Veneto.

In previsione dei lavori verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo mediante autobotte posizionata in piazza Vittorio Veneto.

Con il ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo ovvero a venerdì 3 gennaio con le stesse modalità orarie.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.