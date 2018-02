Interruzione idrica in Via Garibaldi e zone limitrofe

PISA – In merito alla rottura sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, provocata questa mattina giovedì 8 febbraio da una ditta che stava eseguendo lavori per la posa della fibra ottica in città è in corso un’interruzione idrica in via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Santa Marta e via Gioberti), in via Santa Marta (tratto compreso tra il Lungarno e via Garibaldi) e nelle strade immediatamente limitrofe.

Contemporaneamente, si stanno avvertendo conseguenze anche nella restante parte del quartiere San Francesco, con possibili cali di pressione e consistenti fenomeni di intorbidamento dell’acqua.

Attualmente è in corso un primo intervento di riparazione della rottura, al fine di garantire un ritorno al regolare servizio nel più breve tempo possibile. Il ripristino dell’erogazione idrica è al momento previsto per le ore 19.00.

Nei prossimi giorni sarà comunque necessario programmare un intervento di riparazione definitiva, le cui modalità saranno rese note con opportuna comunicazione.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.