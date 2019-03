PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto nella mattinata di domenica 3 marzo alle ore 10:30 circa a Fauglia in via di Pugnano per intonaco pericolante.

Giunti sul posto, le verifiche effettuate dal personale hanno evidenziato un quadro fessurativo importante tale da rendere non agibile le stanze dell’appartamento.

Gli occupanti hanno trovato una sistemazione tramite la struttura del Comune di Fauglia.