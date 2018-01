PISA – Investe un pedone e si dà alla fuga.

È successo ieri sera e il malcapitato adesso si trova ricoverato in ospedale.

Gli agenti della Polizia Municipale grazie ad una cittadina che ha appuntato la targa, sono riusciti a risalire al responsabile che ha confessato.

La persona in questione è stata denunciata per omissione di soccorso e per guida in stato di ebbrezza.