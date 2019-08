Investimenti, il futuro è dei robot

PISA – È un settore che nel coso degli anni ha vissuto una naturale evoluzione figlia, come in molti casi, delle tecnologie multimediali. Oggi andare a confrontarsi con il mondo degli investimenti implica necessariamente il dover fronteggiare questioni squisitamente tecniche, soprattutto con riferimento a tutto ciò che transita da internet.

Ebbene si, anche investire soldi è un processo che può implicare la presenza del multimedia in ogni sua declinazione ed in tutte le sfaccettature. Già da tempo l’arte degli investimenti ha iniziato a fare ricorso ai canali di internet grazie al cosiddetto trading online, ovvero l’arte di utilizzare il web, per l’appunto con finalità di investimento.

Una nuova opportunità che ha aperto la strada a tantissimi investitori autonomi, quelli per intenderci che non fanno ricorso ad intermediari o banche ma che provano a fare tutto da soli. Le piattaforme di trading online consentono d’altra parte anche questo, poter investire senza dover fare ricorso ad intermediari ordinari.

I segnali di Trading per investire. In un contesto quale questo sopra disegnato, tutto ciò che contribuisce a rendere più automatizzato ogni singolo passaggio viene visto in ottica positiva, con favore d parte degli utenti. E un esempio concreto arriva dai robot, strumenti che consentono di investire automaticamente senza dover spendersi in prima persona nell’operazione.



Un po’ quanto succede anche con quelli che sono chiamati i segnali di trading, vere e proprie indicazioni che arrivano con cadenza periodica ad un utente che decida di sottoscriverle. Si parla nel concreto di indicazioni su investimenti da portare a termine sul mercato, suggerimenti per i trader i quali altro non dovranno fare che ricevere ed eseguire l’ordine. Ovviamente servizi di questo genere vengono sottoscritti tramite le migliori piattaforme di trading, quelle affidabili, onde evitare rischi inutili.

Il ruolo dei Robot nel Trading. Già i segnali di trading, così come gli investimenti tramite robot, non sono garanzia di guadagno: se ci si affida poi a soggetti borderline i rischi aumentano in modo esponenziale.

È importante conoscere la fama della piattaforma presso la quale si stanno sottoscrivendo servizi di segnali di trading: le indicazioni vengono fornite direttamente ad esperti dato che la maggior parte dei trader principianti, quelli che usano con maggiore frequenza piattaforme di trading in rete, non è in grado di svolgere in autonomia una analisi tecnica. A farlo al posto loro sono proprio le piattaforme presso le quali si decide di sottoscrivere servizi di segnali di trading e che, periodicamente, andranno ad inviare all’utente indicazioni e consigli sui movimenti da eseguire sui mercati. Una sorta di rubrica dei consigli, solo che di mezzo ci sono investimenti e soldi reali.