Ippica. Bibi Cipolla tenta il tris nel premio Polifemo Orsini a San Rossore

PISA – Giornata di corse all’ippodromo di San Rossore a Pisa giovedì 21 febbraio.

Le corse, sei in totale, prenderanno il via alle 15.05.

Il premio Polifemo Orsini è un bellissimo handicap per i 4 anni e oltre sull’inusuale distanza dei 3.000 metri. Bibi Cipolla ci ha abituati alle sue epiche fughe in avanti su queste lunghe distanze: ne ha già vinte due ma non sarà facile realizzare il tris.

Absolute Silence è un cavallo in grande progresso e potrebbe confermarlo in questa corsa. Doncaster Magic e Burggraf amano la distanza, Shocking Blu sale dalla Sicilia per partecipare a questa corsa e i pesini Enrico il Conte e Dangerinthesky sono molto insidiosi.

La corsa sarà valida anche come TRIS NAZIONALE. Molto incerto anche il premio Celestino Ansoldi, handica per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri. Red Fast sembra maturo per un successo ma dovrà guardarsi da Favola Antica che, finalmente, ha trovato il primo successo in carriera e vuole subito replicare. Madron, Prezhof e Hulksmash sono pronti a inserirsi.