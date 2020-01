Ippica. Giovedì di corse all’Ippodromo di San Rossore

SAN ROSSORE – La penultima giornata del mese di gennaio inizia alle 14.25 all’ippodromo di San Rossore ed è articolata su sei corse.

Il premio Cavalieri di Santo Stefano, handicap per i 3 anni sui 2.000, ha in Gavila un possibile protagonista. Off Limit e Nuncepossocrede le possibili alternative.

Il premio Umberto Simonettta, handicap per i GR e le Amazzoni sui 2000 metri, è stato scelto come TRIS NAZIONALE. Sono 12 i cavalli al via e la scelta non è semplice. Udine è tornato a piazzarsi dopo le prove di rientro e qui potrebbe fare centro. Chameleon è ben messo e torna ad avere una monta esperta, Adler è il cavallo dei Ferramosca e, quindi, va considerato. L’ospite Miss Bombay e Having Fun completano la selezione.

Il premio Vinicio Verricelli è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri. Forbidden Colour è in grande forma e punta al successo. Yakima torna sulla distanza preferita, mentre Soffio al Cuore ha le carte in regola per tornare al successo.